Коломойский рассказал, что он будет делать с ”1+1”

Совладелец «ПриватБанка», акционер международной телекоммуникационной компании Central European Media Enterprises (CME) Игорь КОЛОМОЙСКИЙ заявляет, что его взгляды на редакционную политику телеканала “1+1” совпадают со взглядами Совета директоров компании СМЕ, которая контролирует телеканал.

Об этом он сообщил в интервью изданию «Коммерсант».

«Телевизионный канал должен иметь сбалансированную и объективную информационную политику без каких-либо перекосов, демократичную, независимую и проукраинскую», - сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ.

«Однако я, конечно же, буду высказывать свое мнение Совету директоров СМЕ, если увижу возможности для улучшения финансовых показателей активов группы в Украине и в других странах. Я считаю, что "1+1" и другие каналы, находящиеся в альянсе с ним, могли бы занять более серьезные позиции на рынке», - отметил он.

«Мне лично нравится "1+1", и я думаю, что если создать сотрудникам канала оптимальные условия - мотивировать менеджмент компании, укрепить ее структуру, - то он будет производить еще более интересную и привлекательную продукцию», - сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ.

По его оценке, объем рынка телерекламы к 2011 году может достичь 800 миллионов, а может быть, и миллиарда долларов. «До недавнего времени я не занимался медиа и, честно говоря, не до конца осознавал, что по капитализации крупные медийные активы сопоставимы с промышленными и финансовыми компаниями», - сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ. «Стоимость СМЕ всего три года назад составляла 800 миллионов долларов, сегодня - 3,8 миллиарда долларов... И я считаю, что это не предел», - отметил он.

И.КОЛОМОЙСКИЙ также сказал, что сегодняшняя конфигурация рекламного рынка не совсем благоприятна для "1+1". «Однако ситуация поправима, и "1+1" имеет все шансы на дальнейший успех. Причем я лично очень в этом заинтересован, поскольку финансовые показатели канала будут непосредственно влиять на рост акций СМЕ, владельцем которых я являюсь», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Central European Media Enterprises Ltd. недавно объявила о том, что компании удалось закрепить в своей собственности 60% «Студии 1+1», завершив регистрацию 42% доли в уставном капитале ООО «Студия 1+1» через украинское дочернее предприятие. ООО «Студия 1+1» является держателем лицензий группы компаний «Студия 1+1». Вместе с 18%, которые находятся в опосредованном владении, СМЕ закрепили за собой контроль над вещательными лицензиями «Студии 1+1».

31 августа было объявлено, что Игорь КОЛОМОЙСКИЙ приобрел 1 млн. 275 тыс. 227 акций компании Central European Media Enterprises Ltd. на сумму 110 млн. долл. Данное количество акций составляет 3% от общего обращения акций CME. В связи с этой инвестицией И.КОЛОМОЙСКИЙ был приглашен стать членом Совета директоров CME.

Справка УНИАН. Американская компания Central European Media Enterprises (СМЕ) - телевещательная корпорация, владеющая ведущими телеканалами в 6 странах Центральной и Восточной Европы с общим населением около 90 млн. человек. СМЕ принадлежат телеканалы Nova TV в Хорватии, TV Nova и Galaxie Sport в Чехии, PRO TV, Acasa, PRO Cinema, PRO TV International и Sport.ro в Румынии, Markiza в Словакии, POP TV и Kanal A в Словении, а также «Студия 1+1», «1+1 International», «Кино» и «Сити» в Украине. Акции CME котируются на NASDAQ и на Пражской фондовой бирже (индекс CETV).