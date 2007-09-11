Киевские музыканты протестовали против исчезновения украинской музыки

Сегодня под Киевской городской государственной администрацией состоялась акция протеста против приватизации медийных активов столицы и изменения формата радио “Киев” в интересах русскоязычного шансона.

Как передает корреспондент УНИАН, около 40 музыкантов протестировали против исчезновения украинской музыки из эфира коммунальной радиостанции “Киев”. Они держали большой плакат с надписью: “Дерибан-лінгвоцид-етноцид-геноцид?”, национальный и красно-черные флаги. Часть участников акции была с заклеенными черным скотчем ртами.

Во время акции было объявлено обращение к Президенту Украины, СНБО, Национальному совету по вопросам культуры и духовности, и Киевскому городскому председателю с просьбой защитить радио “Киев”. По мнению участников акции, радио “Киев” было едва не единственным украиноязычным радио, а после объединения муниципальных медиа-активов в медиа-холдинг, радио “Киев” кардинально изменило свой музыкальный конвент с украинского на преимущественно российско-шансонный.

По мнению участников акции, приватизация коммунальных медиа-ресурсов командой Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО будет иметь еще более брутальные последствия, чем ликвидация лотков с украинской продукцией на Майдане Незалежности и мастерских художников на Андреевском спуске.

В рамках акции также состоялся импровизированный мини-концерт на площади перед домом Киевской горгосадминистрации.