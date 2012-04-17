СЭС разослала письма в посольства: фанам, собравшимся в Украину, грозит корь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Госсанэпидслужбы Александр Кравчук.

Отвечая на вопрос, какая из инфекционных болезней в Украине может представлять наибольшую опасность для иностранцев, которые приедут на чемпионат, А.Кравчук сказал, что это корь.

По его словам, если речь идет о болельщиках из европейских стран, то для них эта инфекция представляет меньшую угрозу, поскольку штамм вируса является одинаковым во всей Европе.

В тоже время, по словам А.Кравчука, если в Украину приедут туристы, например, из Соединенных Штатов Америки, то для них корь может представлять серьезную опасность.

Он объяснил, что в США эта болезнь считается преодоленной и вакцинация против нее не проводится. В таком случае, если невакцинированный американец приедет в Украину, “подхватит инфекцию и повезет ее к себе на родину”, то это будет опасным не только для него, но и для других его соотечественников, сказал А.Кравчук.

Из-за этого, сообщил первый заместитель председателя Госсанэпидслужбы, СЭС официально обратилась с письмом в посольства зарубежных стран, в котором отмечает необходимость призвать всех желающих приехать в Украину на Евро-2012 вакцинироваться против кори. “Мы признаем, что у нас сейчас неблагоприятная ситуация с заболеванием корью”, – сказал А.Кравчук.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала года зарегистрировано около 7,5 тысяч случаев заболевания корью, преимущественно в западных регионах.

Госсанэпидслужба ввела ежедневный мониторинг заболеваемости корью и оперативное информирование регионов относительно временной приостановки и возобновления учебного процесса в связи с повышенной заболеваемостью корью.