В Украине создали телефонную базу номеров шантажистов и бабников

Как выяснила «Сегодня», борцы за порядочность составили интернет-базу своих обидчиков - бабников, шантажистов и обманщиков, и даже тех, кто некачественно ремонтирует сантехнику.

«Каждый день пользователи выкладывают около 50 номеров телефонов с историями, — рассказал «Сегодня» администратор сайта Ktozvonit.com.ua Алексей Коваль. — Объявлений становится больше (в «реестре» их уже более 15 тыс. — Авт.). Пострадавшие от мошенников люди обмениваются здесь контактами для того, чтобы другие люди не пострадали.

В МВД изданию ответили, что профессионального интереса для них такие реестры не представляют. «Но каждый из абонентов вправе обратиться в суд для того, чтобы его номер исключили из такого списка. Хотя указание телефонных номеров в открытом доступе, если там нет фамилии его обладателя, не противоречит закону», — объяснил спикер МВД Владимир Полищук.