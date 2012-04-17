Мужчина отрубил головы матери и бабушке, чтобы «не мучились»

Как сообщили УНИАН в пресс-группе прокуратуры Черкасской области, убитых обнаружил дедушка.

Милиция задержала убийцу на чердаке дома, в котором он жил с матерью. Мужчина намеревался совершить самоубийство. На допросах он сообщил, что убил мать, когда она смотрела телевизор, а затем пошел к бабе с дедом. Внук позвал бабушку в дом, подкрался к ней и отрубил ей голову. Следователям он заявил, что убил родственников, потому что не хотел, чтобы мать и бабушка мучились на этом свете, а деда оставил в живых, потому что не любил его, так пусть же мучается. Установлено, что задержанный уже несколько лет болеет шизофренией.

Прокуратура Черкасской области взяла на контроль ход досудебного следствия по уголовному делу, возбужденному по факту убийства по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 Криминального кодекса Украины (преднамеренное убийство).