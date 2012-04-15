В Волгоградской области выявлена классическая чума свиней

17:34, 15 апреля 2012
Общество
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Пробы патологического материала подтвердили наличие возбудителя.

Очаг классической чумы свиней выявлен в Волгоградской области (РФ).

По информации областного ветеринарного управления, очаг заболевания выявлен в личном подсобном хозяйстве села Семеновка Камышинского района. Пробы патологического материала подтвердили наличие возбудителя.

На въезде и выезде из села Семеновка установлен карантинный пост. Проведена вынужденная иммунизация.

В угрожаемой зоне - на хуторе Калиновка и в село Усть-Грязнуха - численность поголовья 595 голов. Мер по отчуждению свинопоголовья в указанных населенных пунктах проводить не планируется.

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