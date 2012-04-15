В Волгоградской области выявлена классическая чума свиней

Очаг классической чумы свиней выявлен в Волгоградской области (РФ).



По информации областного ветеринарного управления, очаг заболевания выявлен в личном подсобном хозяйстве села Семеновка Камышинского района. Пробы патологического материала подтвердили наличие возбудителя.



На въезде и выезде из села Семеновка установлен карантинный пост. Проведена вынужденная иммунизация.



В угрожаемой зоне - на хуторе Калиновка и в село Усть-Грязнуха - численность поголовья 595 голов. Мер по отчуждению свинопоголовья в указанных населенных пунктах проводить не планируется.