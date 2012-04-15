Снова на том же месте ликвидирована база перекачки топлива из России

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, она была ликвидирована в селе Беленькое Краснодонского района.

База находилась на расстоянии 300 метров от государственной границы с Российской Федерацией и со стороны представляла собой обычный участок, огороженный забором. Однако за ограждением велись не строительные работы, а активное перекачивание топлива со стороны соседнего государства. Пластиковые трубы были проложены глубоко в земле и тянулись вплоть до границы. За забором были спрятаны и сами металлические емкости объемом по 60 м³. К приезду правоохранителей они были практически пусты.

Сотрудники милиции изъяли всё оборудование и демонтировали трубопровод. Все собранные материалы направлены в налоговую и таможню для принятия соответствующего решения.

Как отмечается в сообщении, в ноябре 2011 года сотрудники милиции уже закрывали базу, расположенную на этом же месте. Тогда спецтехникой было демонтировано все оборудование. Однако не прошло и нескольких месяцев, как новый объект появился на прежнем месте.

Фото с сайта Параллель-Медиа. Новости Луганска и Украины