Патриарх Киевский Филарет возглавил Пасхальное богослужение

15 апреля 2012 Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет возглавил Пасхальное богослужение во Владимирском кафедральном соборе столицы.

Около 23 часов14 апреля изИерусалимабыл доставленБлагодатный огонь.Делегацию,которая привезлаогонь,возглавил народныйдепутат Украины ПетрЮщенко.Он передалогоньПатриарху,который зажегот неголампадуи передалверующим,сообщает официальныйсайт Украинской православнойцеркви (КП).



После завершениязаутренибогослужениепродолжилосьпениемипраздничнойБожественной литургией.Во время литургиипо традицииначальные стихипервой главыЕвангелия от Иоаннабыли прочитанына разных языках.Богослужениезавершилосьосвящениемпасхальныххлебов ипасхальныхприношений.



Патриаршее богослужениев записидважды,ночьюи в полдень,транслировал Первый национальныйканал.Украинские телеканалы,в частностиПервый национальный,«5 канал» иканал ТВi,передалиПасхальныепоздравленияПредстоятеляКиевского Патриархата.

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