В Минфине убеждают, что бюджет наполняется без «станка» НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) не скупает активно валютные облигации внутренней государственного займа (ОВГЗ).

Об этом директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук рассказала во время круглого стола «Инвестиционный климат в финансовом секторе: что препятствует притоку капитала?», пишет Зеркало недели.

«Нацбанк не принимал участие в покупке облигаций госзайма (с начала года на первичных аукционах). В основном это делали участники рынка, банки и юридические лица», — подчеркнула представитель Министерства финансов.

По данным Пахачук, от начала года правительство привлекло на внутреннем рынке 25 млрд грн. (из них 23 млрд грн – за первые три месяца). «25 млрд — это действительно очень хороший показатель с точки зрения объемов заимствований на внутреннем рынке. Ведь, как говорят: Минфин, задействуя ресурсы на внутреннем рынке, «отбирает» их из экономики, соответственно, на кредитование банки направляют меньше средств. Однако, через заимствование правительства также происходит перенаправление финансовых ресурсов в экономику. И здесь мы получаем хорошие результаты и ориентируем участников рынка» — заметила Пахачук.

В свою очередь зампредседателя правления Национального банка Вера Рычаковская констатировала, что для банковской системы в настоящее время значимым вызовом является недостаток качественных заемщиков. «Вопрос сейчас не столько в недостатке ресурсов, сколько в том, кого кредитовать и на каких условиях. Сегодня этот вопрос очень злободневен», — подчеркнула представитель НБУ.

Издание отмечает, что с начала года портфель ОВГЗ, который находится у НБУ, увеличился на 2 млрд грн. у банков – на 8,3 млрд грн.; у нерезидентов же сократился на 170 млн. грн.