Злоумышленник взломал банк отверткой

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Луганской области, днем неизвестный проник в бокс инкассации отделения банка. Сработала тревожная сигнализация и через три минуты бойцы Государственной службы охраны прибыли по указанному адресу. При осмотре объекта милиционеры увидели открытые двери в боксе инкассации. Войдя внутрь, правоохранители увидели злоумышленника, который пытался проникнуть в помещение банка. Молодой человек при помощи простой отвертки взламывал дверь, которая вела непосредственно внутрь финансового учреждения.

Сотрудники службы задержали правонарушителя и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Злоумышленником оказался 28-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. По данному факту проводится проверка.