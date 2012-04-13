Travelers Digest: самые красивые женщины живут в Киеве
Рейтинг туристической привлекательности мировых городов в зависимости от привлекательности их жительниц составило авторитетное гонконгское интернет-издание Travelers Digest.
|Азиаты оценили украинскую красоту
«Трудно поверить, что подобная красота вообще бывает. - Прогуляйтесь по Киеву летним днем, загляните в Гидропарк. Там на берегу Днепра вы сможете лицезреть небывалое количество украинских красавиц». Помимо внешней привлекательности, украинские женщины также крайне интересные собеседницы: «Они хорошо образованы и всегда готовы поддержать разговор о литературе и философии».
Почетное второе место досталось шведкам из Стокгольма.
На третьем месте в рейтинге находится Нью-Йорк.
Четвертое и пятое места - Буэнос-Айрес и Варна. Шестое - Москва.
Вслед за Москвой в десятку городов с самыми красивыми жительницами входят Тель-Авив («только представьте, какая экзотика: темные волосы и зеленые глаза!"), Амстердам («свободно мыслящие либералки с хорошим образованием, которые к тому же любят повеселиться») и Сеул («всем мужчинам нравятся азиатки, это почти научный факт»).
Замыкает рейтинг Монреаль.