Travelers Digest: самые красивые женщины живут в Киеве

Об этом пишет "Зеркало недели. Украина ". По мнению азиатских специалистов, самые прекрасные в мире женщины живут в Киеве.

«Трудно поверить, что подобная красота вообще бывает. - Прогуляйтесь по Киеву летним днем, загляните в Гидропарк. Там на берегу Днепра вы сможете лицезреть небывалое количество украинских красавиц». Помимо внешней привлекательности, украинские женщины также крайне интересные собеседницы: «Они хорошо образованы и всегда готовы поддержать разговор о литературе и философии».

Почетное второе место досталось шведкам из Стокгольма.

На третьем месте в рейтинге находится Нью-Йорк.

Четвертое и пятое места - Буэнос-Айрес и Варна. Шестое - Москва.

Вслед за Москвой в десятку городов с самыми красивыми жительницами входят Тель-Авив («только представьте, какая экзотика: темные волосы и зеленые глаза!"), Амстердам («свободно мыслящие либералки с хорошим образованием, которые к тому же любят повеселиться») и Сеул («всем мужчинам нравятся азиатки, это почти научный факт»).

Замыкает рейтинг Монреаль.