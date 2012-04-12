Сторонники украиноязычного дубляжа взяли Азарова в осаду (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, на пленке размещены кадры из фильмов, которые в последнее время были дублированы на украинском языке на студии дубляжа “Лэ Доен”: “Ранго”, “Трон. Наследство”, “Панда. Кунгфу”, “Хранители”, “Форсаж 5”, “Тачки”, “Пираты Карибского моря” и др.

Также около 60 участников акции держали разные постеры с фильмами, которые шли в украинском прокате с украинским дубляжом. Среди них мультфильмы “Король Лев”, “Никчемный я”, “Красавица и чудовище”, фильмы “Есть, молиться, любить”, “Джон Картер”, “Алиса в стране чудес”.

На акцию собрались около 400 человек, некоторые пришли с маленькими детьми. Участники акции держали плакаты с надписями: “Мої діти хочуть дивитися мультики українською!”, “Обіцяю не платити за російський дубляж”, “Пане Азаров, чий бюджет ви наповнюєте?”, “Їхні прибутки могли б бути в нашому бюджеті”, “Нам треба більше, ніж субтитри”.

Среди участников акции известные общественные деятели, писатели, актеры, режиссеры и кинокритика.

В частности, экс-председатель Госслужбы кинематографии Анна Чмиль, режиссер фильма “Той, хто пройшов крізь вогонь” Михаил Ильенко, писатели Виталий и Дмитрий Капрановы, писательница и журналистка Светлана Поваляева, издатель Иван Малкович, кинокритики Владимир Войтенко и Дмитрий Десятерик, лидер группы “Мандри” Сергей Фоменко (Фома), лидер группы «Qarpa», писательница Ирэна Карпа, пришедшая со своей собакой породы шарпей.

Братья Капрановы, получив мегафон для выступления, громко прокричали в сторону Кабинета министров вопрос: “В какую страну нам следует поехать, чтобы посмотреть фильмы на украинском языке?”. Писатели также предложили украинцам признать министра культуры Михаила Кулиняка «Врагом украинской культуры». Участники митинга поддержали эту инициативу.

Организаторами мероприятия выступили Общественное движение «Відсіч», инициатива «Кінопереклад», движение добровольцев «Простір свободи», ГО «Українська справа», Всеукраинская общественная организация «Не будь байдужим».

Организаторы и активисты призвали участников акции требовать от Кабинета министров отмены принятого 1 февраля 2012 года постановления №168, которое, по их убеждению, направлено против развития украинской киноотрасли, и возвращения студии дубляжа «Лэ Доен» имущества, изъятого налоговой.

По словам организаторов акции, упомянутое постановление отменяет требование об обязательности дублирования или озвучения фильма на территории Украины. То есть сейчас можно не просто дублировать или озвучивать фильмы на русском языке, но и завозить озвученные фильмокопии из России. Таким образом, по мнению активистов, правительство создало протекционистский режим для российской киноиндустрии, стимулируя прокатчиков отказываться от услуг украинских актеров, переводчиков и студий дублирования.

По словам участников акции, уже в марте в кинотеатрах Украины демонстрировались иностранные фильмы, дублируемые на русском языке. Кроме того, что качество русскоязычного дубляжа проигрывает украиноязычному, сами фильмокопии были заметно худшего качества.

К участникам митинга вышла заместитель председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Лидия Клименко, которая сообщила, что агентство будет инициировать законодательные изменения относительно развития кинематографической отрасли.

В то же время, координатор движения «Простір свободи» Тарас Шамайда выразил убеждение, что подобными обещаниями власти лишь стремятся затянуть решение проблемы, поскольку накануне выборов в Верховную Раду не будут заниматься такими вопросами, и нужно требовать, чтобы Кабмин просто отменил свое постановление.