Украина почтила память жертв фашистских концлагерей

В Киеве прошли общегородские мероприятия в связи с Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, при участии руководства города ритуал памяти состоялся в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр». В возложении цветов к памятному знаку «Память ради будущего» Мемориала памяти погибших в Бабьем Яру и к памятнику погибшим в бывшем концлагере «Сырецкий» также приняли участие бывшие узники концентрационных лагерей, члены общественных организаций, а также учащиеся общеобразовательных учебных заведений столицы.

После завершения ритуала памяти состоялся поминальный обед.

По информации Управления по делам женщин, инвалидов, ветеранов войны и труда, сегодня в Киеве проживает более 2 тыс. бывших узников концентрационных лагерей. Кроме того, с управлением активно сотрудничают 4 городские общественные организации, а также многочисленные отделения всеукраинских объединений, которые занимаются актуальными проблемами жертв нацистских преследований.

В Луцке сегодня состоялись мероприятия к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы городского совета, представители властей, политических партий и общественных организаций, предприятий и учреждений, жители города возложили цветы к стеле «Жертвам нацизма» на мемориальном комплексе «Вечная Слава».

Священники Украинской православной церкви отслужили панихиду по погибшим.

Кроме того, в помещении Волынского краеведческого музея прошла встреча бывших узников фашистских концлагерей с руководством областной государственной администрации, областного совета и Луцкого городского совета.

Во Львове, ак передает корреспондент УНИАН, мероприятия памяти жертв нацистов состоялись на территории Цитадели - бывшего лагеря „Шталаг-328”, где во время Второй мировой войны находилось около 500 тысяч военнопленных разных национальностей, каждый четвертый из которых – украинец (свыше 150 тысяч узников здесь погибли и до сих пор лежат в братских могилах на территории Цитадели).

Представители властей и общественности возложили цветы к мемориальному кресту, установленному на территории бывшего концлагеря, после чего представители христианских конфессий провели панихиду.

Приказом Министерства культуры территория Цитадели со всеми зданиями занесена в Государственный реестр памятников Украины.

Сегодня мероприятия по случаю Международного дня освобождения узников нацистских концлагерей прошли также на территории бывшего Львовского гетто и Яновского лагеря во Львове.

Как сообщал УНИАН, Международный день освобождение узников фашистских концлагерей ежегодно отмечается 11 апреля по инициативе Организации Объединенных Наций.

В годы Второй мировой войны на территории современной Украины немецкими захватчиками были созданы 150 концлагерей, в которых погибли тысячи людей.