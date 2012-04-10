Главврач выписывал рецепты на умерших
07:33, 10 апреля 2012Общество
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В Луганской области разоблачен главный врач больницы одного из районов, который незаконно распространял психотропные лекарства, выписывая рецепты на имена умерших пациентов.
Врач, фото telegraf.in.ua
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД в Луганской области, 36-летний главврач является одновременно депутатом поселкового совета.
Установлено, что для распространения психотропных препаратов он использовал карточки пенсионеров, страдавших серьезными недугами с сильными болевыми симптомами. На их имя он выписывал рецепт формы-3 (специальный рецепт, по которому психотропные препараты можно купить в аптеке). Также для приобретения наркотических препаратов в аптеке главврач использовал карточки умерших пациентов.
Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело.
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