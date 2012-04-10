Шебелинский ГПЗ возобновил работу

Об этом УНИАН сообщил представитель ДК «Укргазвыдобування».

«Все выполнено в срок. На выходных начали запускать завод, сегодня уже все работает, все нормально», – сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что во время остановки на предприятии были выполнены ремонтные и профилактические работы вакуумных колонн газофракционной установки ГФУ-1, а также проведен осмотр и ремонт технологического оборудования, чистка колонн и теплообменной аппаратуры, проведена замена запорной арматуры и трубопроводов.

***

Как сообщал УНИАН, Шебелинский ГПЗ был остановлен на ремонт 25 марта.

Напомним, Шебелинский ГПЗ останавливается на ремонт два раза в год.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом «Укргазвыдобування».

Общая мощность Шебелинского ГПЗ на сегодняшний день составляет 1,05 млн тонн сырья в год.