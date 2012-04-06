Колесников говорит, что у гостиниц нет выбора

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба «Шахтер», об этом он сказал в Донецке на стадионе «Донбасс Арене» во время вчерашней встречи с французскими журналистами.

«Мы пошли навстречу отелям и полностью освободили их от налога на прибыль – ставка будет нулевой минимум ближайшие 5 лет. Я уже говорил, что жадность порождает бедность, - отметил Б.Колесников. - Нужно понимать, что для иностранного туриста важна стоимость полного комплекса. Сегодня мы открываем небо, и получается, что прилететь на три матча сборной Франции чартерами дешевле, чем жить в Украине десять дней. То есть гостиницы понимают, что потеряют все доходы. Ведь от Парижа до Донецка, где сборная Франции проведет 3 матча, лететь 3 часа. Поэтому, думаю, к концу апреля ситуация стабилизируется».

Вице-премьер-министр согласился с журналистами, что, если отели потеряют иностранных клиентов, это будет потерей для экономики Украины.

«Конечно, это очень плохо. Но нельзя же за 2 тыс евро продавать то, что вчера стоило 200. Понимаете, если брать жителей Советского Союза и Франции 25 лет назад, то разница в уровне жизни огромная. И поэтому французские туристы, которые приезжали в Москву и Петербург, казались сказочно богатыми людьми. Владельцы гостиниц должны понять, что сюда приедут простые люди, те же рабочие французских автомобильных заводов, электрических компаний, менеджеры. И у них нет возможности платить такие деньги», - объяснил Б.Колесников. При этом он добавил: «Думаю, что мы дожмем ситуацию до нормальных рыночных цен, главное сейчас не поддаваться этой панике и не покупать у спекулянтов».

На вопрос журналистов о том, насколько должны опуститься цены, чтобы они вернулись к рыночным, Б.Колесников ответил, что это еще будет обсуждаться вместе с президентом УЕФА Мишелем Платини. «Если брать в пример Австрию и Швейцарию – страны, в которых проводился прошлый чемпионат Европы, – то стоимость проживания в отелях была в полтора – два раза выше, чем обычно. Французские туристические компании должны занять более активную позицию. Потому что, допустим, «Tui»– официальный оператор турнира. Но пока эта компания сводит все к тому, что покупает у гостиниц по 100 евро, а турагентствам предлагает по 200. Через неделю приезжает господин Платини, и мы будем серьезно обсуждать этот момент», - заключил Б. Колесников.