«Утечка мозгов» грозит Украине потерей будущего

Более 80% украинских студентов хотят уехать на работу за рубежом - таковы впечатляющие данные украинско-польского социологического исследования. Ранее лучшей жизни искали в основном ученые или малоквалифицированные рабочие. Теперь большинство украинских гастарбайтеров - студенты, которые после окончания вузов должны были бы внести свою лепту в преобразование Украины в новое, действительно европейское государство.

Как сообщает ТСН.ua, эксперты считают, что если ситуация не изменится, через год-два цвет нашей нации будет цвести в пользу других государств.

"Если в первые 10-15 лет Украина теряла интеллект нации, когда мигрировали ученые, профессионалы, то теперь массово ищет заработка за рубежом молодежь. Поэтому страна теряет золотой генофонд", - так прокомментировал зампредседателя Федерации профсоюзов Украины Сергей Кондрюк данные социологического исследования.

Бывший замминистра соцполитики, ныне эксперт Центра Разумкова Розенко отмечает, что Украина является уникальной страной. Поскольку проблемы безработицы как таковой у нас нет - работа в стране есть. Но работа и трудоустройство не выполняет свою основную функцию.

"Работа в Украине не защищает людей от бедности. 24% семей, где оба члена семьи работают, находятся за чертой бедности. А при рождении ребенка количество семей за чертой бедности еще более возрастает. Сегодня в Украине работать - не значит обеспечивать свою семью и вообще иметь какую-то перспективу в нашем государстве ", - сказал Розенко.

Отсутствие перспективы - именно это называют молодежь причиной для отъезда из Украины. Исходя из стен альма-матер, большинство из них понимает, что хорошее образование, знание нескольких иностранных языков не дают гарантии получить нормальную работу и достойную зарплату.

Поэтому вчерашние студенты берут билет в один конец в одну из стран Евросоюза, США и Канаду.

Годы учебы, профессиональные навыки и знания иностранных языков не гарантируют украинской молодежи достойной работы, отмечает Павел Розенко. По его словам, риски здесь еще усугубляются тем, что государство не защищает рынок труда. Человек, который хочет работать за границей, совершенно спокойно может поехать и найти работу. А украинская молодежь, которая разбирается в современных компьютерных технологиях и владеет несколькими иностранными языками, абсолютно конкурентоспособна на зарубежных рынках труда. "Учитывая то, что они готовы работать за меньшую заработную плату, чем та, которая существует в экономиках развитых стран, западным работодателям выгодно привлечение наших умных, квалифицированных специалистов", - отметил Розенко. Он прогнозирует, что если за год-два государство не найдет адекватные меры для защиты трудового потенциала - через увеличение заработной платы, введение программ доступного жилья, систему поддержки молодых семей, результаты будут неутешительными.

"Украина столкнется с новой волной потери трудового потенциала, потери людей, потери граждан Украины, которые должны работать здесь. Мы будем терять уже не низкоквалифицированную рабочую силу, а в очередной раз ощутим всплеск "утечки мозгов "- ученых, высококвалифицированных людей, студентов, молодежи, которые должны стать основой будущего нашего государства ", - отмечает он.