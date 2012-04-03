В Виннице на двух квартирах нашли 27 нелегалов из Сомали

Сотрудники винницкой милиции, СБУ и Государственного комитета по делам охраны государственной границы провели совместную разработку мест возможного проживания иностранцев-нелегалов на территории г. Винницы и выявили 27 человек, назвавшихся гражданами Сомали.

Об этом сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Сомалийцы объяснили, что прибыли в Винницкую область в поисках убежища в связи с военными действиями в их стране.

В результате проверки выяснилось, что восемь из них находились в Украине без каких-либо документов, удостоверяющих личность.

Собранные относительно нелегалов материалы направлены в Винницкий окружной административный суд для принятия решения об их дальнейшем пребывании в Украине.

Нелегальные мигранты проживали на двух квартирах в г. Виннице. Владельцев жилья, которые предоставляли помещение иностранцам без надлежащего оформления договора найма, привлекли к административной ответственности по ст.206 КУоАП. Нарушителям теперь придется уплатить – от 5100 грн. до 8500 грн. штрафа.

На винницких квартирах правоохранители выявили также пяти сомалийцев, которые указали, что является несовершеннолетними. Их направили для размещения в областном коммунальном приюте «Добро».

Еще двое выходцев из Сомали имели при себе документы с просроченным сроком. На них составлены административные протоколы в соответствии с ч.1 ст. 203 КУоАП (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины), что предусматривает наказание в виде штрафа до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.