В Киеве во время пожара погибла вся семья

Сегодня около 12:00 в Подольском районе Киева на ул. Вышгородской, в квартире на 5 этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар, в результате которого погибли мужчина, его жена (оба 1955 года рождения) и двое их сыновей, 1980 и 1985 г.р.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, люди умерли из-за отравления продуктами горения.

Также отмечается, что погибшие вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли алкогольными напитками.

На место происшествия выезжали 4 пожарно-спасательных отделения Главного территориального управления МЧС в Киеве. В 12:30 подразделения МЧС ликвидировали пожар.

Причина возгорания устанавливается.