В Киеве во время пожара погибла вся семья
14:27, 02 апреля 2012Общество
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Погибшие вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли алкогольными напитками.
Сегодня около 12:00 в Подольском районе Киева на ул. Вышгородской, в квартире на 5 этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар, в результате которого погибли мужчина, его жена (оба 1955 года рождения) и двое их сыновей, 1980 и 1985 г.р.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, люди умерли из-за отравления продуктами горения.
Также отмечается, что погибшие вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли алкогольными напитками.
На место происшествия выезжали 4 пожарно-спасательных отделения Главного территориального управления МЧС в Киеве. В 12:30 подразделения МЧС ликвидировали пожар.
Причина возгорания устанавливается.
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