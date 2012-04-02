В налоговую «сдались» 106 киевских миллионеров
12:46, 02 апреля 2012Общество
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По предварительным данным, в Киеве 106 граждан задекларировали доход в сумме более 1 млн грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев.
«Доход более 1 млн грн задекларировали 106 киевлян, что на сегодня составляет треть от общего количества миллионеров страны. Госслужащими, согласно Налоговому кодексу Украины, подано более 5 тыс. деклараций», - отметила председатель ведомства Ирина Носачева.
В целом, с начала года почти 15 тыс. граждан задекларировали более 1,3 млрд грн доходов. В бюджет они уплатят почти 30 млн грн налогов.
Напомним, кампания по декларированию доходов, полученных в 2011 году, продлится до 1 мая 2012 года.
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