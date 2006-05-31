Черновецкий поручил решить проблему бомжей на Майдане
15:28, 31 мая 2006Общество
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"Лиц сомнительного вида" изучат за три дня
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня подписал поручение и.о. председателя Киевской городской госадминистрации Ивану САЛИЮ, генеральному директору коммунальной корпорации «Киевавтодор» Владимиру ЖУКОВУ и начальнику главного управления транспорта и связи Ивану ШПИЛЕВОМУ на протяжении трех дней изучить проблему накопления огромного количества лиц сомнительного вида (бомжей, наркоманов) на Майдане (Площади независимости) и в других местах г. Киева и предоставить предложения относительно ее разрешения в рамках действующего законодательства.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.
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