Черновецкий поручил решить проблему бомжей на Майдане

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня подписал поручение и.о. председателя Киевской городской госадминистрации Ивану САЛИЮ, генеральному директору коммунальной корпорации «Киевавтодор» Владимиру ЖУКОВУ и начальнику главного управления транспорта и связи Ивану ШПИЛЕВОМУ на протяжении трех дней изучить проблему накопления огромного количества лиц сомнительного вида (бомжей, наркоманов) на Майдане (Площади независимости) и в других местах г. Киева и предоставить предложения относительно ее разрешения в рамках действующего законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.