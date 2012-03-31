В городах Украины требовали «Fair Play» для беспризорных животных (фото)

Инициаторами марша выступили граждане ФРГ, активисты «Всеукраинского движения защиты животных «За Жизнь», Facebook-движения «Земляне».

В частности, как передает корреспондент УНИАН, на Центральную площадь Черновцов сегодня с лозунгами «Хватит убивать животных», «Защитим немощных!», «Будь ответственен за свое животное» собрались более ста человек, многие – со своими домашними животными, которых когда-то подобрали на улице.

Перед началом марша на площади состоялся танцевальный флеш-моб на тему защиты животных.

Организаторы мероприятия в городе – благотворительная организация «Защита беспризорных животных – не будь безразличным» - собирали подписи у черновчан в защиту беспризорных животных и денежные пожертвования на строительство в Черновцах городского приюта для собак.

Участники марша требуют остановить убийства животных, которые проводятся различными способами при содействии органов власти» и построить центры стерилизации и приюты для животных.

Кроме этого, участники требовали немедленного рассмотрения законопроекта об ужесточении наказаний за убийство и жестокое обращение с животными.

В Полтаве более 50 активистов-защитников животных вышли на митинг «Fair Play». Они держали плакаты с требованием прекратить в стране и городе массовые убийства беспризорных животных перед чемпионатом по футболу Евро-2012.

«Мы вышли на митинг, потому что у нас в городе много неравнодушных к проблемам животных людей, - рассказала представитель пресс-центра организации «Юный европеец» Людмила Бойчук. - Как показывает опыт, вместе решать все вопросы лучше, потому такие акции способствуют расширению наших рядов. Раньше люди пытались бороться с насилием животных самостоятельно, а теперь имеют единомышленников, которые вместе с ними собирают средства, привлекают внимание жителей города к проблеме стерилизации. Наша цель не собрать средства, а выступить против жестокого отношения к животным».

«Нам очень стыдно, что мы живем в стране, где убивают братьев наших меньших. Это происходит лишь потому, что они оказались на улице, стали никому не нужны. Подобные действия вызывают возмущение в других странах Европы. Бездомные животные - это наша боль, но вместе мы можем что-то изменить», - добавила член благотворительного центра «Юный европеец» Елена Стегний.

Аналогичная акция прошла сегодня и в столице России Москве, где зоозащитники на митинге в центре города выступили против уничтожения в украинских городах бездомных животных накануне Евро-2012.

По данным правоохранителей, в Москве на митинг в защиту бездомных животных пришли более сотни людей, передает РИА «Новости».

"Накануне чемпионата Евро-2012 там (в Украине) убивали бездомных собак ... тысяч 20-30 животных было уничтожено", - заявила представитель инфоцентра "Спасите животных", одного из организаторов акции, Елена Надежкина.

По ее словам, такие же акции проходят сегодня в 14 странах мира.

Как сообщалось, сегодня во многих городах Украины и мира запланирован марш "Fair Play" против убийств бездомных животных в Украине.

В частности, участниками акции, кроме Украины, станут Германия, Италия, Австрия, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Греция, Франция, Испания, Швейцария.

Футбольных фанатов призывают бойкотировать Евро-2012, если жестокие убийства животных в Украине не прекратятся