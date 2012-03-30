Турецкие спецслужбы изъяли 860 кг героина
20:46, 30 марта 2012Общество
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Управление безопасности Стамбула провело крупнейшую за последние годы в Турции операцию по противодействию наркобизнесу, в ходе которой было изъято 860 килограммов героина.
Как перелает РИА «Новости», об этом сообщают сегодня местные СМИ со ссылкой на полицейские источники.
По данным турецких новостных порталов, стамбульская полиция на основе поступившего к ней сигнала о готовящейся переправке за рубеж крупной партии наркотиков разработала и провела операцию по обезвреживанию группы наркоторговцев.
Сообщается, что арестованы 18 человек. О национальной принадлежностей взятых под стражу информации пока нет, другие подробности операции также не сообщаются.
В апреле прошлого года, также в Стамбуле, в ходе подобной операции было изъято около 500 килограммов героина, напоминает новостная телекомпания NTV.
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