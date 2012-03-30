Возле моста Патона нашли гранату

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве, взрывное устройство нашли 29 марта. Специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения управления вывезли ее на полигон и обезвредили.

В целом с начала года на территории Киева изъято и обезврежено 30 взрывоопасных предметов времен ВОВ. В частности, 26 артиллерийских снарядов, 3 минометные мины, авиационная бомба немецкого производства и 3 ручные гранаты.