«Систем Кэпитал Менеджмент» заплатила свыше 4 млрд. грн. налогов

В 2005 г. общая сумма уплаченых Группой СКМ налогов составила более 4,1 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций ЗАО «СКМ».

По данным Департамента, сумма уплаченных налогов предприятиями горно-металлургического комплекса Группы СКМ, среди которых ГОКи, меткомбинаты и коксохимы, в прошлом году составила 3 млрд. грн. Из них 950 млн. грн. приходится на металлургию - "Азовсталь», «Маркохим», «Енакиевский металлургический завод», ООО «Метален», «Харцызский трубный завод» (без учета итальянского меткомбината Ferriera Valsider S.p.A.).

Энергетический сектор (предприятия, входящие в «Донбасскую топливно-энергетическую компанию») в прошлом году уплатил 697 млн.грн. налогов; финансовый сектор (ЗАО «ПУМБ», ЗАО «Донгорбанк», страховые компании ЗАО «УАСК АСКА» и ЗАО «УАСК АСКА-Жизнь» ) уплатил 81 млн. грн. налогов. По другим направлениям Группы СКМ (пищевая промышленность, телекоммуникационный, нефте-, гостиничный бизнес и пр.) в 2005 году сумма уплаченных налогов составила 324 млн. грн.

В обнародованной на днях второй части Отчета о корпоративной социальной ответственности Группы СКМ отмечается, что ответственность перед обществом является частью КСО Группы, и прежде всего, заключается в неукоснительном соблюдении законодательства. А «своевременная и прозрачная уплата налогов, это основа общественного развития страны и одна из обязательных составляющих вклада Группы в социальное развитие Украины».

Как сообщал УНИАН, в текущем году предприятия, входящие в Группу СКМ, в частности, металлургические, сообщали как об увеличении, так и о снижении уплаты налогов. Так, за первый квартал 2006 года расходы ОАО «Азовсталь» на уплату налогов составили 181,12 млн. грн. Это почти на 35% (или 96,82 млн. грн.) меньше, чем за аналогичный период 2005 года (соответственно в январе-марте 2005 г. уплата налогов составила 276,37 млн. грн.). В то же время, ОАО «Енакиевский металлургический завод» сообщил, что в январе-апреле т.г. увеличил платежи в бюджет на 36,4% (на 2,724 млн. грн.) по сравнению с январем-апрелем 2005 года до 10,204 млн. грн. В среднем завод увеличил ежемесячную уплату налогов за 4 месяца 2006 года на 0,681 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (г. Донецк), крупнейшая управляющая компания Украины, владеет и управляет активами в металлургической, машиностроительной, энергетической, угольной, телекоммуникационной, банковской, страховой, медиа и других отраслях и сферах экономики.

90% акций ЗАО «СКМ» принадлежит бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

В последние два года СКМ создала три профильные компании, управляющие активами группы - ООО «Метинвест», ООО «СКМ-Финанс», ДТЭК.