Под Вышгородом сожгли яхту председателя Укрсоцбанка

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области.

В частности, по данным правоохранителей, сегодня около 01.10 на территорию водноспортивной базы, которая находится в городе Вышгород, зашли двое неизвестных, которые напали на 61-летнего охранника. Злоумышленники ударили его по голове, связали монтажным хомутом и подожгли две яхты.

Сторож, придя в сознание, нажал на кнопку тревоги. За несколько минут на месте появились сотрудники Государственной службы охраны, которые и вызывали МЧС.

«В результате пожара одна яхта сгорела полностью, вторая повреждена частично, третья – загорелась от других яхт», - говорится в сообщении.

Среди версий, которые рассматриваются правоохранителями, - хулиганство, профессиональная деятельность владельцев сгоревшего имущества и другие.

По данному факту милиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Злоумышленникам грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Как сообщает «Экономическая правда», в пожаре сгорела яхта председателя Совета Независимой ассоциации банков Украины, председателя правления Укрсоцбанка Бориса Тимонькина, который в телефонном комментарии подтвердил эту информацию.