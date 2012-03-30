В Укрзализныце жалуются на вандалов

Такие данные приводит Главное управление безопасности движения и экологии Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

По данным «Укрзализныци», в частности, в январе-марте т.г. на железных дорогах Украины было зафиксировано, в частности, 11 сообщений о минировании на вокзалах и в поездах, которые не подтвердились, 4 случая обнаружения взрывных устройств в подвижном составе и объектах инфраструктуры, 12 краж или повреждений элементов подвижного состава, инфраструктуры и грузов, которые привели к перерыву в движении или отцепке подвижного состава от поездов, 3 случая перекрытия движения поездов посторонними лицами, а также 1 случай насилия в отношении железнодорожников.

В «Укрзализныце» отмечают, что вандализм на железных дорогах остается одной из важных проблем железнодорожников. Так, в ночь с 24 на 25 марта футбольные болельщики, которые ехали в Мариуполь на матч премьер-лиги «Ильичевец» - «Динамо» (Киев) испортили три вагона поезда №84 "Киев-Мариуполь".

«Постоянно растущие средства на ремонт испорченного подвижного состава, выделяемые руководством железных дорог, могли бы быть направлены на модернизацию парка пассажирских вагонов и восстановление всего подвижного состава», - говорится в сообщении Госадминистрации железнодорожного транспорта.

Для борьбы с несанкционированными вмешательствами в работу железнодорожного транспорта, в частности, на новых электропоездах устанавливается система контроля несанкционированного проникновения посторонних лиц в вагоны, находящиеся в отстое и системы видеонаблюдения в вагонах.