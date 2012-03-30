Азарову нравится борьба с коррупцией по-грузински
00:58, 30 марта 2012Общество
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Ранее Н.Азаров заявлял, что в Украине усилены меры по борьбе с коррупцией и рейдерством, и за 2 года уровень коррупции снизился.
Украина заинтересована в изучении опыта Грузии в борьбе с коррупцией.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров на встрече с министром юстиции Грузии Зурабом Адеишвили.
"Мы искренне рады тому, что ваши реформы имели положительный результат в борьбе с коррупцией и наведении порядка в сфере государственного управления. Мы многое из того, что вы делали, взяли на вооружение", - сказал Н.Азаров.
Как сообщал УНИАН, ранее Н.Азаров заявлял, что в Украине усилены меры по борьбе с коррупцией и рейдерством, и за 2 года уровень коррупции снизился.
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