Азарову нравится борьба с коррупцией по-грузински

Украина заинтересована в изучении опыта Грузии в борьбе с коррупцией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров на встрече с министром юстиции Грузии Зурабом Адеишвили.

"Мы искренне рады тому, что ваши реформы имели положительный результат в борьбе с коррупцией и наведении порядка в сфере государственного управления. Мы многое из того, что вы делали, взяли на вооружение", - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, ранее Н.Азаров заявлял, что в Украине усилены меры по борьбе с коррупцией и рейдерством, и за 2 года уровень коррупции снизился.