В Тернополе с оружием отбирали деньги у студентов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, в группу входили 24-летний тернополянин, ранее судимый за хулиганство, его 20-летний товарищ и 25-летний житель Ивано-Франковска. Сначала они запугали студента, который одолжил 1 тыс. грн, однако своевременно успел вернуть лишь 500 грн. Чтобы заставить юношу написать расписку о долговых обязательствах на тысячу долларов, его систематически подстерегали на улице с битами или травматическим или газовым пистолетами, а затем вывозили парня в лес, ставили на колени, к виску прикладывали оружие. Когда юноша отказался писать расписку на дежурную сумму долга, ему прострелили ногу.

Дальше вымогатели начали искать новых жертв. Нашли третьекурсника другого вуза, в которого требовали вернуть неизвестно за что 20 тыс. долларов. Студента так запугали, что тот уехал к родственникам в село и перестал появляться в Тернополе.

Потерпевшие боялись обратиться в милицию, поскольку вымогатели заверили, что у них влиятельные знакомые в прокуратуре и судах.

Однако они таки написали заявление в управление борьбы с организованной преступностью.

После этого во время передачи очередных 400 долларов стражи порядка задержали вымогателей. У них изъяли шесть охотничьих ружей, кастет, четыре пистолета, патроны, электрошокеры, валюту, автомобили «Бентли» и «Крайслер».

В отношении них возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса.

Все вымогатели арестованы.