Налоговая насчитала в Украине 300 миллионеров
12:02, 29 марта 2012Общество
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300 украинцев задекларировали свои доходы за 2011 год на сумму от 1 млн грн до 1 млрд грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом свидетельствуют предварительные данные анализа поданных деклараций.
Всего с начала года свои доходы за 2011 год задекларировали 200 тыс. граждан на сумму более 5 млрд грн. В целом они должны уплатить 115 млн грн налогов.
В ГНСУ напомнили, что декларационная кампания продлится до 1 мая 2012 года.
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