Налоговая насчитала в Украине 300 миллионеров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом свидетельствуют предварительные данные анализа поданных деклараций.

Всего с начала года свои доходы за 2011 год задекларировали 200 тыс. граждан на сумму более 5 млрд грн. В целом они должны уплатить 115 млн грн налогов.

В ГНСУ напомнили, что декларационная кампания продлится до 1 мая 2012 года.