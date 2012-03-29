За три месяца грипп и ОРВИ убили почти 1300 украинцев

С ноября 2011 года по январь 2012 в Украине от гриппа и ОРВИ умерли 1 тыс. 296 украинцев.

Об этом пишет "Зеркало недели. Украина", ссылаясь на данные Государственной службы статистики Украины.

Издание подчеркивает, что в прошлом году показатели смертности из-за гриппа и ОРВИ в Украине были ниже.

Отмечается, что в результате острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей за ноябрь-декабрь 2011 года умерли 13 человек (за аналогичный период прошлого эпидемического сезона - 14). За это же время 1 тыс. 275 человек умерли от гриппа и пневмонии (за аналогичный период прошлого эпидсезона – 1 тыс. 247) и 8 - от других инфекций нижних дыхательных путей (за аналогичный период прошлого эпидсезона - 3), пишет издание.

За ноябрь 2010/март 2011 количеств умерших от ОРВИ в Украине составило 19 человек, от гриппа и пневмонии - 3054 человек и от других ОРИ нижних дыхательных путей - 8 человек.