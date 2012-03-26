Чиновник считает, что прорыв дамбы СМИ высосали из пальца

Заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины Алексей Чинарёв заявляет, что дамбе Кременчугского водохранилища на данный момент ничего не угрожает.Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в МЧС.

По словам А.Чинарёва, распространенная некоторыми СМИ информация о возможной угрозе прорыва дамбы Кременчугского водохранилища, «мягко говоря, не отвечает действительности».

«Дамбе Кременчугского водохранилища в настоящее время ничего не угрожает», - заверил он.

А.Чинарёв отметил, что компания «Укргидроэнерго», в состав которой входит Кременчугская ГЭС, постоянно в автоматическом режиме отслеживает ситуацию и, по ее данным, дамба находится в обычном состоянии.

Он объяснил, что каждый год происходит размывание береговой линии водами Кременчугского водохранилища.

Заместитель председателя Госагентства сказал, что этот вопрос системный, над ним работают уже много лет, в частности, ведутся работы по укреплению берегов.

По словам А.Чинарёва, эти работы регулярно финансируются как из государственного, так и из местного бюджетов.

«Но никакого отношения к дамбе Кременчугской ГЭС это не имеет», - сказал он.

«Нет на сегодняшний день для дамбы никакой угрозы», - сказал А.Чинарёв.