Стала известна дата выступления Мадонны в Киеве

Концерт Мадонны состоится 4 августа на столичном НСК «Олимпийский». Информацию официально подтвердило концертное агентство Melnitsa International, сообщает bigmir.net.

Первый украинский концерт Мадонны должен состоятся в рамках ее нового мирового турне Madonna Dance Party Tour в поддержку альбома M.D.N.A.

Мадонна, продавшая наибольшее количество своих записей среди всех женщин-исполнительниц, является самой коммерчески преуспевающей певицей в мире.

Мадонна начала свою музыкальную карьеру в 1982 году как барабанщица в нью-йоркской рок-группе. За годы своей музыкальной деятельности Мадонна пробовала себя в разных жанрах и направлениях, стала лауреатом множества наград, в том числе семи номинаций Грэмми. В 1998 году Мадонна была включена в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самой длинной непрерывной серии синглов, вошедших в первую десятку. В 2008 году она была включена в Зал славы рок-н-ролла.

"Послужной список Мадонны как артиста мирового класса говорит сам за себя. Ее артистизм и талант становятся все совершеннее, и тур 2012 года станет логическим продолжением ее карьеры, раскроет новые стороны и покажет певицу во всей красе. Мы чрезвычайно взволнованы видеть ее опять на концертах, и знаем, что ее поклонники испытывают не менее радостные чувства", - комментирует Артур ФОГЕЛЬ, генеральный директор Live Nation Entertainment Global Touring, которые являются промоутерами нового тура Мадонны.

Предыдущий тур Мадонны, Sticky & Sweet, собирал рекордное количество зрителей - 70 тыс. зрителей в Верхтере (Бельгия), 76 тыс. зрителей в Хельсинки (абсолютный рекорд Финляндии среди сольных концертов), 40 тыс. билетов продано на концерт в Осло (Норвегия), 72 тыс. билетов было распродано за один день в Таллинне. Кроме этого, в Южной Америке было продано около 650 тыс. билетов, 75 тыс. билетов в Лондоне и четыре полных аншлага подряд в Madison Square Garden в Нью-Йорке (больше 60 тыс. билетов).

Билеты на киевский концерт появятся в продаже в 10:00 30 марта, стоимость от 450 грн. до 2500 грн.