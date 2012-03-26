6-летний мальчик провалился в конструкцию Каховской ГЭС и застрял

Бойцы МЧС спасли 6-летнего ребенка, провалившегося в конструкцию Каховской ГЭС.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Херсонской области, 24 марта в 14.30 в Новокаховский горотдел МЧС поступило сообщение, что на Каховской ГЭС в шахту теплового зазора провалился 6-летний мальчик.

Прибывшим по вызову спасателям отец ребенка, житель села Малая Каховка, сообщил, что во время осмотра конструкции ГЭС мальчик не заметил проем теплового зазора (ширина до 30 см и глубина (до воды) более 18 метров) и соскользнул в проем, где застрял на глубине 11-ти метров.

Один из бойцов МЧС разложил лестницу и спустился к мальчику, который держался за металлический прут, соединяющий бетонные стены зазора. В связи с возможностью падения пострадавшего в воду, работники Каховской ГЭС на моторной лодке дежурили внизу на воде.

Спасатель снял ребенка и передал работникам ГЭС на лодку.

На берегу ребенка ожидали медработники и отец. Ребенок отделался испугом и ссадинами.