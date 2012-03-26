Подняли на поверхность тела двух горняков, которые оказались под завалом

Подняты на поверхность тела двух горняков, которые 23 марта оказались под завалом на шахте в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

23 марта в 20.00 вблизи с. Веселое Шахтерского района Донецкой области (ООО «Шахта Торез Шанс 2») на горизонте 300 метров произошел обвал, под который попали два человека.

25 марта в 16.55 пострадавшие были обнаружены без признаков жизни. В 18.00 спасатели подняли на поверхность тела горняков.