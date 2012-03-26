Кировоградские хлебопекари «спеклись» на растрате 300 тысяч гривен

В Кировограде работники прокуратуры и СБУ выявили факт растраты государственного имущества на сумму почти 300 тыс. грн. должностными лицами государственного предприятия «Кировоградский комбинат хлебопродуктов №2».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Речь идет о злоупотреблении служебным положением и растрате муки. Служебные лица нанесли существенный ущерб интересам государственного предприятия, действуя в нарушение Законов Украины «О внешнеэкономической деятельности» и «Об осуществлении государственных закупок».

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст.365 и ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины.