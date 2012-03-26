В Харькове ученик 4-го класса «заминировал» школу

В Харькове ученик 4-го класса сделал ложное сообщение о заминировании школы, в которой учится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Сообщение о заминировании средней школы №71, расположенной в Орджоникидзевском районе города, поступило в милицию.

Работники взрывно-технической службы за полтора часа осмотрели четырехэтажное здание общей площадью 3,5 тыс. квадратных метров, однако взрывчатых веществ и взрывоопасных устройств там не обнаружили.

Через несколько часов стражи порядка нашли человека, сообщившего о заминировании, – им оказался 10-летний ученик 4-го класса этой же школы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.