Милиция: «Мажоров» среди подозреваемых в деле Оксаны Макар нет

«Мажоров» среди подозреваемых в деле Оксаны МАКАР нет. Об этом заявил начальник УМВД Украины в Николаевской области Валентин ПАРСЕНЮК в ходе 9-й сессии Николаевского областного совета 23 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ПАРСЕНЮК ознакомил депутатов и представителей средств массовой информации с официальной версией событий, связанных с расследованием дела О.МАКАР. В зале присутствовал также и прокурор Николаевской области Владимир ГАЛЬЦОВ.

«Я расскажу, а вы сами определитесь - есть мажоры или нет, - сказал, выступая, В.ПАРСЕНЮК. – Основной фигурант – полусирота. Мать его проживает в селе в Очаковском районе. Он проживал с женой и маленьким ребенком в общежитии в Николаеве. Следующий - также полусирота, у которого есть только мать-библиотекарь. Отец, который работал слесарем, умер в январе этого года. Третий фигурант – действительно, приемный сын бывшей главы Еланецкой райгосадминистрации, которая уже практически три года на пенсии. Отец – тоже на пенсии. Если судить с точки зрения журналистов, то можно условно одного из них назвать представителем мажоров, остальные – полусироты. Никто из них ранее не был судим, не замешан ни в каких историях. Не были они ни под каким контролем, не требовали усиленного внимания (правоохранителей – УНИАН)».

Об О.МАКАР начальник УМВД сказал, что ей 18,5 лет, она – жительница поселка Луч Жовтневого района Николаевской области. Девочка - из неблагополучной семьи.

«Каким бы ни был статус пострадавшей, согласно Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексу, ее права должны быть защищены», - отметил В.ПАРСЕНЮК.

«Для нас в данной ситуации не имеют значения никакие «мажоры», никакие обеспеченные – не обеспеченные. Для нас - все равны, и вы будете в этом убеждаться с каждым днем, - сказал В.ПАРСЕНЮК. – Если бы была какая-то субъективная заинтересованность, какое-то субъективное отношение, обязательно было бы возбуждено уголовное дело. Хотя бы для того, чтобы разобраться в данной ситуации. Два следователя, которые принимали решение, не наказаны ни генеральным прокурором, ни министром МВД, потому что в их действиях не усматривается нарушения закона».

Напомним, в ночь с 9 на 10 марта трое злоумышленников привели на квартиру 18-летнюю О.МАКАР, изнасиловали ее, а затем пытались задушить и сжечь.

После первых допросов двоих из троих задержанных следователи отпустили на свободу.

13 марта в Николаеве начались массовые акции протеста из-за того, что распространилась информация о том, что освобожденные являются сыновьями высокопоставленных николаевских чиновников.