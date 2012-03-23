Янукович: внутренние войска надо перевести на контракт

Личный состав внутренних войск МВД должен быть полностью профессиональным и работать на контрактной основе.

Такое мнение Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказал в своем выступлении на торжественном собрании по случаю 20-летия внутренних войск МВД, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы ставим себе цель, чтобы личный состав внутренних войск был полностью профессиональным, работал на контрактной основе», - сказал он.

«Отдельный акцент мы сделаем на существенном улучшении материального положения военнослужащих через проведение эффективной реформы сектора безопасности», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом, добавил он, сохранятся основные направления деятельности структуры, будут учтены ее опыт и традиции.

По убеждению Президента, одним из главных заданий на сегодняшний день является достойное проведение в Украине Евро-2012. «Уверен, что внутренние войска в сотрудничестве с другими подразделениями МВД в полной мере гарантируют безопасность наших граждан и зарубежных гостей», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.