Театру на Подоле нашли временное пристанище

В связи с необходимостью завершения строительства нового помещения Театра на Подоле спектакли коллектива будут проходить какое-то время в Доме архитектора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации со ссылкой на начальника Главного управления культуры Светлану ЗОРИНУ.

«Общество «Укрреставрация» выкупило из Фонда государственного имущества Украины все здания комплекса, в котором до сих пор находился театр. В связи с этим всем арендаторам было направлено предупреждение о выселении. Переехать должен и театр. Последний спектакль театра в этом сезоне состоится 19 апреля. После чего театр переедет в Дом Архитектора и будет продолжать там свою работу до завершения строительства собственного помещения», – сказала С.ЗОРИНА.

Она заверяет, что Театр на Подоле пригласит зрителей в собственное помещение на Андреевском спуске уже в этом году. На сегодняшний день коммунальное предприятие «Дирекция реставрационно-восстановительных работ» активизирует строительство, а ко Дню Киева будет выполнена внешняя отделка и возведение кровли.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 г. председатель КГГА Александр ПОПОВ дал поручение завершить строительство и открыть Театр на Подоле ко Дню города в 2012 году.

А.ПОПОВ выразил возмущение тем, что строительство помещения театра продолжается больше 10 лет.

По словам А.ПОПОВА, до конца года на указанный объект из бюджета города будет выделено 11 млн. грн. В целом же стоимость работ, включая сценическое оборудование, будет составлять около 40 млн. грн.

Строительство второй очереди Театра на Подоле на Андреевском спуске, 20-Б со зрительским залом почти на 300 мест было начато в 2004 году. Открыть для зрителей этот зал планировалось в декабре 2006 года.

В сентябре 2010 года в комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма выразили обеспокоенность состоянием сооружения-долгостроя. В сообщении отмечалось, что под давлением депутатов указанной комиссии в бюджет Киева включались деньги на завершение строительства театра, но реально не выделялись.

В результате, по информации комиссии, сооружение дошло до того состояния, что начались необратимые процессы, которые могут привести к ситуации, когда дом нужно будет не достраивать, а демонтировать.

15 ноября 2011 года А.ПОПОВ подписал распоряжение, согласно которому поручено завершить строительство Театра на Подоле до 25 мая 2012 года. Этим документом работы по реконструкции зданий на Андреевском спуске, 20 (А, Б) под Киевский драматический театр на Подоле поручено осуществить КП “Дирекция реставрационно-восстановительных работ”.