Эттингер и Бойко обсудили Нафтогаз и ГТС

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер ЭТТИНГЕР и министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере.Об этом сообщила сегодня по завершении встречи пресс-секретарь комиссара Марлен ХОЛЗНЕР.

Согласно сообщению, стороны, в частности, подписала шестой совместный отчет по выполнению Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в энергетической сфере в течение 2011 года.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы прогресса, осуществленного Украиной для выполнения своих обязательств перед Энергетическим сообществом, а также стратегию Украины относительно реформирования компании "Нафтогаз" и вопросы усиления прозрачности газового рынка Украины, в соответствии с Меморандумом о модернизации украинской газотранспортной системы, подписанного в марте 2009 года.

Кроме того, на встрече поднимались вопросы стратегии Украины относительно будущего ее газотранспортной системы и возможности привлечения европейских компаний.