Обыском в горсовете Одессы СБУ заблокировала жителей дома

Сегодня сотрудники Управления СБУ в Одесской области и других правоохранительных структур заблокировали деятельность и провели многочасовый обыск в рамках расследования уголовного дела в Одесском управлении развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, двери, ведущие на второй этаж здания №60 по улице Преображенской, где расположен кабинет начальника горуправления и работников отделов, в послеобеденное время были заблокированы, и заложниками следственных действий правоохранителей стали жильцы многоквартирного дома в центре Одессы.

В пресс-группе УСБУ отказалась от любых комментариев по факту обыска и выемки документов в помещениях горуправления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей. Лишь после завершения оперативно-следственных мероприятий правоохранители сообщили журналистам, что «действовали в рамках расследования уголовного дела, детали которого сейчас не разглашаются».

Исполняющему обязанности начальника горуправления Геннадию ГРОСФИЛЕРУ было предъявлено постановление о проведении обыска и выемки документов, являющихся уликами противоправной деятельности руководителя горуправления Рафаэля МУРАДЯНА, уволенного с должности в период его пребывания на больничном.

По некоторым сведениям, чиновников горуправления подозревают в коррупционных деяниях, однако ряд местных СМИ сообщают, что они уже покинули пределы Украины.