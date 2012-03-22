Безопасны ли украинские АЭС?

Стресс-тесты пока не обнаружили новых угроз для АЭС Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня украинским журналистам директор Департамента стратегической политики, инвестиций и ядерно-энергетического комплекса Минэнергоугля Никита КОНСТАНТИНОВ.

"Что касается переоценки уровня безопасности украинских АЭС, эта переоценка не выявила новых угроз для украинских блоков", - сказал он.

Н.КОНСТАНТИНОВ отметил, что Украина вместе с другими странами, участвующими в реализации программы стресс-тестов, завершила подготовку национального отчета, и сейчас в Украине работают независимые эксперты, которые должны проверить результаты национального отчета.

Как сообщал УНИАН, Украина и Швейцария присоединились к европейской программе стресс-тестов для АЭС, начатой после аварии на японской АЭС "Фукусима-1".

Оценка проводится в три этапа, на первом этапе свои доклады представили компании-производители электроэнергии на АЭС, на втором - были подготовлены доклады национальных регуляторов в сфере ядерной безопасности, на третьем - проходит независимая проверка национальных докладов экспертами Европейской группы регуляторов ядерной безопасности и Еврокомиссии.