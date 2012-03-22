Ежегодно 30 тысяч украинцев заболевают туберкулезом

Ежегодно около 30 тысяч украинцев заболевают туберкулезом и около 7 тысяч умирают от этой инфекционной болезни.

Об этом народный депутат от Партии регионов, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Уже 16 лет наша страна несет на себе тяжкое бремя эпидемии туберкулеза. За это время мы потеряли около 150 тыс. наших граждан. За 2011 год в Украине было выявлено 29 тыс. больных с активной формой туберкулеза, из них 933 ребенка в возрасте до 18 лет. Умерло от туберкулеза – почти 6,5 тысяч наших граждан. На сегодня в Украине ежечасно заболевает туберкулезом 4 человека и умирает 1 больной,» - сказала Т.БАХТЕЕВА.

По ее словам, сегодня на учете в лечебно-профилактических учреждениях страны состоит более 80 тысяч больных с активной формой туберкулеза, в том числе 1,3 тыс. детей.

«Несмотря на снижение заболеваемости туберкулезом в целом по Украине, в 5 регионах Украины уровень заболеваемости туберкулезом почти в полтора раза превышает средний по стране: в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Она подчеркнула, что основной проблемой в сфере борьбы с этой болезнью является мультирезистентный туберкулез. Народный депутат проинформировала, что Украина занимает второе место в Европе по темпам роста мультирезистентного туберкулеза и четвертое место в мире по его распространенности у впервые выявленных больных.

«Мне приятно, что сегодня в Украине проблемами борьбы с туберкулезом занимаются не только врачи, не только государство, но и общественные организации, международные фонды. Без их помощи, в том числе финансовой, мы бы не смогли добиваться поставленных целей. Я благодарна Фонду Рината Ахметова «Развитие Украины», который реализует масштабные социальные проекты, в том числе и в здравоохранении. Уже много лет Фонд реализует ряд благотворительных проектов в сфере здравоохранения, в том числе и в сфере борьбы с туберкулезом, на который Ринат Леонидович выделил более 100 млн. грн.», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Она напомнила, что уже второй год при поддержке Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом та малярий, выделившего Украине грант в размере 95 млн. дол. США на борьбу с туберкулезом, Фонд Рината Ахметова реализует рассчитанную на 5 лет программу «Остановим туберкулез в Украине».