В Днепропетровске задержали студента-фальшивомонетчика

Вчера, 21 марта, в Днепропетровске сотрудники милиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали пятикурсника одного из днепропетровских вузов, который пытался рассчитаться фальшивой купюрой номиналом 100 грн. за приобретенные в киоске продукты питания.

Об этом сегодня сообщил журналистам начальник отдела Государственной службы борьбы с экономическими преступлениями УМВД города Днепропетровска Сергей БУЛЬКАЧ.

По его словам, во время задержания у студента были изъяты 4500 грн., которые были признаны фальшивыми.

С.БУЛЬКАЧ отметил, что в ходе санкционированного обыска в квартире подозреваемого, также изъяты компьютерная техника, 1300 грн., фальшивые гривны, бумага, цветной принтер, с помощью которых печатались фальшивые деньги.

„В настоящее время установлены 6 фактов сбыта фальшивых денег злоумышленником на протяжении февраля-марта этого года в киосках и продуктовых павильонах Днепропетровска”, - отметил С.БУЛЬКАЧ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 199 УК Украины («Изготовление и сбыт поддельной национальной валюты Украины).