Янукович хочет сделать раз и надолго

Ситуация в Алчевске зимой 2006 года, когда в результате аварии на 2-х котельных без тепла остался весь город, должна стать уроком для всей Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Луганской области и подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2007-2008 годов.

«Тяжелая была ситуация, это был урок для всех – для Луганской области и всей Украины. Люди, как смогли, выживали, власть, как могла, помогала, и из этого мы должны извлечь уроки», - сказал он.

Премьер-министр высказал критику в адрес организаций, которые во время аварийной ситуации «оказывали благотворительную помощь, ходили перед камерами, показывали, какие они добрые, а сейчас начали предъявлять городу счета к оплате».

Глава правительства предложил руководителям этих организаций напрямую обращаться к нему.

«Мы договорились, если надо - компенсировать, это можно сделать за счет фонда по чрезвычайным ситуациям, если у вас нет возможности на своих предприятиях зачесть их как благотворительную помощь для города Алчевска, или поможем оформить соответствующие документы о благотворительной помощи», - предложил он.

Между тем, по его мнению, сегодня город Алчевск уже в состоянии закончить реконструкцию объектов ЖКХ самостоятельно.

«Практически все будет сделано к этой зиме – и котельные, и теплотрасса. И в следующем году мы продолжим работу, чтоб ее сделать один раз и надолго», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.