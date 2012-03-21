Банкир, на которого покушались, - свидетель по делу Родовид Банка

Заместитель председателя правления банка "Союз" Сергей Дядечко, машина которого была расстреляна в понедельник, проходил свидетелем по делу о хищении бюджетных средств в Родовид Банке, сообщает "Коммерсант-Украина".

Оставшийся в живых господин Дядечко якобы уже покинул страну, чтобы просить политического убежища за рубежом. Юристы опасаются, что правоохранительные органы лишатся других свидетелей, которые помогли бы выявить расхитителей денег Родовид Банка.

Милиция возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство. "Основная версия связана непосредственно с профессиональной деятельностью пострадавшего. Сейчас отрабатываются его контакты — чем он жил, с кем общался, кому мог перейти дорогу, может, ему кто-то хотел перейти дорогу, а он не позволил. Один из свидетелей сейчас находится в больнице, 46-летнему водителю оказали помощь на месте происшествия, и он от госпитализации отказался",— сообщил Николай Жукович.

Причиной покушения на господина Дядечко могла стать его возможная осведомленность о выводе денег из Родовид Банка, который государство рекапитализировало еще в 2009 году. Он был вице-президентом Родовид Банка и проходил свидетелем по делу о хищении бюджетных средств, рассказали "Ъ" источники в банке и правоохранительных органах. "Говорят, что он якобы причастен к организации схемы по выводу из банка 67 млн грн. Расследуются факты подмены залогов по кредитам и предоставления несуществующих участков в Обуховском районе Киевской области,— рассказал один из источников "Ъ".— Но вызывает вопросы то, что его подчиненный — Геннадий Пискун — осенью прошлого года во время работы следственной группы вдруг якобы "выбросился" из окна, а теперь стреляют в Сергея". По делу о растрате средств Родовид Банка пока публично был обвинен лишь бывший временный администратор учреждения Сергей Щербина, хотя ранее представителями СБУ делались заявления об открытии уголовного дела и в отношении неназванного лица, чей офис в переулке Рыльского, 4 ремонтировался за счет Родовид Банка.

Источник "Ъ" в банковской среде заявил, что Сергей Дядечко выжил лишь благодаря больной спине, из-за чего он не сидел в машине, а лежал: "Милиция говорит не совсем правду, машина превращена в решето и не подлежит ремонту, так как стреляли разрывными пулями". При этом вчера утром Сергей Дядечко покинул больницу, забрал семью и выехал из Украины, сообщил источник: "Он сейчас занимается вопросом предоставления ему политического убежища в одной из европейских стран". Знакомый с обстоятельствами следствия финансист пояснил, что выезд стал возможен, так как господин Дядечко проходил по делу свидетелем, а не обвиняемым.

Юристы отмечают, что в проводящемся СБУ расследовании хищения бюджетных средств в Родовид Банке слишком часто стали происходить "несчастные случаи". "То поскользнулся и получил множественные травмы головы начальник юрдепартамента Александр Ивахненко, то погиб Геннадий Пискун, а теперь стреляют в еще одного свидетеля,— сказал партнер ЮФ "Актио" Виталий Сердюк.— Пискун мог дать показания на организатора данного преступления и погиб. Вторым звеном был Дядечко, который, как выходец из донецких кругов, мог быть свидетелем, а мог стать обвиняемым. Следствие должно было обеспечить безопасность данных лиц, но не сделало этого, что и приводит к таким результатам".