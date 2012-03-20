Международный турнир по историческому фехтованию в «Парке Киевская Русь» (пресс-конференция)

21 марта в 12.30 в УНИАН (Крещатик, 4) состоится пресс-конференция по случаю открытия первого в Украине Международного турнира по историческому фехтованию «Витязь Киевского Детинца» в Центре культуры и истории Древней Руси «Парк Киевская Русь». Участники: президент «Парка Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО, судейская коллегия и участники турнира.

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*** С 24 марта по 24 ноября в «Парке Киевская Русь» впервые пройдет уникальное соревнование - Международный турнир по историческому фехтованию «Витязь Киевского Детинца».

Участники турнира - наилучшие бойцы украинских и зарубежных клубов исторического фехтования - продемонстрируют посетителям Парка владение средневековым оружием и отточенную технику фехтования.