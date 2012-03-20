Украина примет ответные меры при угрозе со стороны таможенных союзов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины» относительно защиты отечественных товаропроизводителей в ответ на дискриминационные и/или недружественные действия иностранных государств, таможенных союзов или экономических группировок.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 23 февраля.

Законом предусмотрено, что в случае, если другие государства, таможенные союзы или экономические группировки ограничивают реализацию законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, в ответ на такие действия могут применяться адекватные меры.

В случае, если такие действия причиняют ущерб или создают угрозу его причинения государству и/или субъектам внешнеэкономической деятельности, указанные меры могут предусматривать его возмещение.

Меры в ответ на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок осуществляются в соответствии с законами Украины, международными договорами Украины, общепринятыми правилами, стандартами и нормами международного права.

Такими мерами являются: применение полного запрета (полного эмбарго) на торговлю; применение частичного запрета (частичного эмбарго) на торговлю; лишение режима наибольшего содействия или льготного специального режима; введение специальной пошлины; введение режима лицензирования внешнеэкономических операций; установление квот; другие меры, предусмотренные законами и международными договорами Украины.

Если Украина и государство, которое применило относительно Украины действия, содержащие признаки дискриминационных и/или недружественных, являются членами одной и той же международной межправительственной организации, рассмотрение и урегулирование спорной ситуации осуществляется в соответствии с правилами и процедурами такой организации.

С целью установления фактов дискриминационных и/или недружественных действий других государств, таможенных союзов или экономических группировок центральный орган исполнительной власти по вопросам экономической политики проводит соответствующее расследование в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Материалы такого расследования рассматриваются Межведомственной комиссией по международной торговле для принятия решения относительно наличия или отсутствия факта (фактов) дискриминационных действий.

В случае принятия позитивного решения относительно наличия факта (фактов) дискриминационных действий решение о применении мер в ответ на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок принимаются органами государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в соответствии с их компетенцией.

По рекомендации Межведомственной комиссии центральный орган исполнительной власти по вопросам экономической политики совместно с центральным органом исполнительной власти по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины обращается в соответствующие государственные и/или компетентные органы других государств или таможенных союзов или экономических группировок с предложением о рассмотрении и урегулировании спорной ситуации.

В случае получения позитивного ответа формируется рабочая группа для проведения соответствующих переговоров. Меры в ответ на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок не применяются или прекращаются в случае прекращения таких действий относительно Украины.

Решение о применении соответствующих мер в ответ на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок может быть обжаловано в суде в течение месяца со дня введения таких мер в порядке, установленном законами Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.