В Театре Франко открыли Камерную сцену

В Национальном академическом драматичном театре имени Ивана Франко (г. Киев) открыли Камерную сцену им. Сергея Данченко.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, в церемонии открытия сцены принял участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

"Для театральной жизни нашей страны открытие этой сцены самого известного театра - огромное событие", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он прибавил, что очень любит театр и по возможности бывает на спектаклях в отечественных театрах.

В то же время глава правительства с сожалением констатировал, что строительство Камерной сцены театра имени Франка длилось свыше 20 лет.

"Мне жаль потерянных лет. Когда Богдан СТУПКА пришел ко мне и рассказал о том, что строительство Камерной сцены длится свыше 20 лет... Я не привык, чтобы такие объекты строились на протяжении 23-х лет, - они должны строиться максимум за год", - отметил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что правительство будет уделять максимальное внимание развития культуры.

"Беспокойство о нашей культурной жизни, перестройка инфраструктуры и создание условий для того, чтобы высокая культура была доступной людям - это наше серьезное задание, и мы будем уделять этому максимальное внимание", - отметил Н.АЗАРОВ.

В свою очередь, художественный руководитель Национального академического драматичного театра имени И.Франко Б.СТУПКА поблагодарил премьер-министра за то, что правительство организовало завершение строительства новой сцены.

Кроме того, премьер-министр вручил правительственные награды работникам театра и строителям.